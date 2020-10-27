Paris'te bomba ihbarı: Arc de Triomphe anıtının etrafı boşaltıldı

Polis, güvenlik güçlerinin bomba ihbarı almasının ardından Paris'in merkezindeki Arc de Triomphe'yi çevreleyen alanın boşaltıldığını açıkladı.
Charles-de-Gaulle Etoile metro istasyonu, geçici süreyle kapatıldı.
Yetkililere göre, bölgedeki tahliye yerel saatle 15.00 civarında başladı.
Bomba ihbarı sonrası kapatılan Arc de Triomphe anıtının etrafı polis tarafından güvenlik çemberine alındı.
BREAKING - Arc de Triomphe in #Paris evacuated after a bomb threat. A large perimeter around the monument is now secured by police units.pic.twitter.com/EOVL6CaVXe— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 27, 2020
Güvenlik alarmı sonrası Charles-de-Gaulle Etoile metro istasyonundan insanların koşarak çıktığı görüntülendi.
Mouvement de panique à la station Charles De Gaulle #Etoile suite à une alerte à la bombe. #arcdetriomphe pic.twitter.com/grEyGfoXib— Nouvelles Informations (@ETFsNI) October 27, 2020
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