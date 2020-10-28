Johnson, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması için Kıbrıs'a yardım teklif etti

Londra'nın Doğu Akdeniz'deki gerilim Kıbrıs'ın tutumuna desteklediğini belirten İngiltere Başbakanı Johnson, bölgedeki gerilimin azaltılması için Kıbrıs'a yardım teklif ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiliz hükümetinden yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada "Anastasiadis ile görüşen Başbakan Johnson, İngiltere ile Kıbrıs arasında sağlam bağlar bulunduğunu teyit etti. Taraflar, Doğu Akdeniz'deki gerilim ve Libya kriziyle ilgili genel kaygılarını istişare etti. Başbakan, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın tutumunu desteklediklerini söyledi ve gerilimin azaltılması konusunda yardım sunma önerisinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

​Johnson, Anastasiadis'e bölgedeki gerilimin sonlandırılması için müzakerelere yeniden başlama çağrısı yaptı.

Anastasiadis de, Twitter'dan yaptığı açıklamada Johnson'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Anastasiadis, görüşmede Doğu Akdeniz'deki endişe verici durumu, Türkiye'nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesi ve Maraş'taki yasadışı eylemlerini ve Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması konusunu ele aldıklarını belirtti.

A constructive 📞 discussion w/ @BorisJohnson on:

-Coordination between #Cyprus & #UK to contain the COVID-19 pandemic

-The alarming situation in the EM

-Turkey's illegal actions in Cyprus EEZ & #Varosha

-Efforts towards the resumption of the negotiations on the CyprusProblem. pic.twitter.com/CvT6d0vLLX — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) October 27, 2020

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