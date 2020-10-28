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    Almanya ikinci kez 'kapanıyor' mu?

    © AFP 2020 / JOHN MACDOUGALL
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010281043106801-almanya-ikinci-kez-kapaniyor-mu/

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını engellemek için tüm restoran ve barları 4 Kasım'dan itibaren kapatma konusunda eyalet başkanlarının bugün anlaşmalarını istiyor.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS
    Merkel'den koronavirüs uyarısı: Bizi çok zor aylar bekliyor
    Almanya'da koronavirüs vakaları artarken, Merkel, eyalet başkanlarının bugün yapacağı toplantı sonucunda, 4 Kasım'dan itibaren tüm restoran ve barların kapanması kararı çıkmasını istiyor. 

    Almanya'nın 16 eyaletinin liderleri bugün ilerleyen saatlerde yapılacak telekonferansta taslak üzerinde anlaşmaları halinde, barlar ve restoranların yanı sıra, spor salonları, diskolar, sinemalar, tiyatrolar, operalar ve konser alanları da kapatılacak.

    Mağazalar, hijyen önlemlerini almaları ve müşteri sayısını sınırlandırmaları halinde açık kalabilecek, restoranlar ise sadece paket servis hizmeti verebilecek.

    Reuters'ın gördüğü taslak karara göre, Merkel okulları ve kreşleri ise açık tutmayı ve kapanmalardan etkilenecek işletmelere finansal destek vermek istiyor.   

    Taslağa göre ayrıca, genelevler, yüzme havuzları, kozmetik stüdyoları, masaj salonları ve dövme stüdyolarının da kapılarını kapatması gerekecek, ancak fizyoterapi hizmetleri ve kuaförler açık kalabilecek.

    Yeni kısıtlamalar çerçevesinde vatandaşlar sadece aileleri ile ya da tek bir hanehalkı ile dışarı çıkabilecek. Kararda kuralı çiğneyenlerin cezalandırılacağı belirtiliyor ancak bununla ilgili başka detay verilmiyor.

    'Noel'de daha kapsamlı kısıtlamalara gerek kalmaması için'

    Kararda tüm bölgelerde katlanarak artan vakalar nedeniyle yerel sağlık yetkililerinin bulaşma vakalarının izini sürmekte zorlandığı; Noel'de daha kapsamlı kısıtlamalara gerek kalmaması için insanlar arasındaki etkileşimi önemli ölçüde azaltmak gerektiği yer aldı.

    Eğer anlaşmaya varılırsa, önlemler Kasım sonuna kadar ülke genelinde uygulanacak. Liderler uygulamadan iki hafta sonra düzenlemenin devamının gerekip gerekmediğine karar vermek için bir araya gelecek.

    'Sağlık sisteminin kapasitesini tehdit ediyor'

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Merkel: İkinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız
    Hükümet ekonominin olumsuz etkilenmemesi için, şimdiye kadar, ikinci bir ulusal 'kapanmadan' kaçınıyordu. Ancak Merkel Salı günü, koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda sağlık sisteminin kırılma noktasına ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

    Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise ülkede hafta sonuna kadar günde 20.000 yeni vaka görülme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

    Altmaier, Alman yayın kuruluşu ARD'ye Çarşamba günü verdiği demeçte, "Pandemide çok zor bir durumdayız - enfeksiyon sayıları patlıyor ve bu sağlık sisteminin kapasitesini ve dolayısıyla insan yaşamını tehdit ediyor, bu yüzden politikacılar harekete geçmek zorunda" ifadelerini kullandı. 

    Almanya, krizin ilk aşamasında koronavirüs bulaşma oranını pek çok ülkeye kıyasla daha düşük tutabildiği için takdir ediliyordu ancak şu an vakalarda beklenenden çok daha hızlı bir artışla karşı karşıya kaldı.

    Almanya, dün günlük 11,409 vaka bildirirken, toplam sayı 449,275'e ulaştı.

     

    Etiketler:
    Karantina, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Angela Merkel, Almanya
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