Azerbaycan: Berde kenti Smerç sisteminden misket bombalı saldırıya uğradı

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA), Berde kentinin Smerç tipi çok namlulu roketatar sisteminden füzeli saldırıya uğradığını duyurdu ve bunu doğrulayan füze enkazının fotoğrafını yayınladı. Azerbaycan Başsavcılığı ise füzelerin misket bombalarıyla donatılmış olduğunu belirtti.

ANAMA’dan yapılan açıklamada, Berde kentinin Smerç tipi çok namlulu roketatar sisteminden füzeli saldırıya uğradığı belirtilirken doğrulamak için füze enkazının fotoğrafı yayınlandı, Azerbaycan Başsavcılığı ise ek bir açıklamada füzelerin misket bombalarıyla donatılmış olduğunu ifade etti.

Söz konusu bilgiler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Başsavcılıktan yapılan son açıklamada ise Azerbaycan’ın Berde kentine yönelik füzeli saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 21’e, yaralı sayısının ise 70’e ulaştığı kaydedildi.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın, fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.