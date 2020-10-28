Ermenistan'ın iddiası: Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın Stepanakert ve Şuşa kentlerini vuruyor

Ermenistan, Azeri ordusunun resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'ın başkenti Stepanakert ve Şuşa kentlerine saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan ordusunun Stepanakert'i Smerç çok namlulu roketatar sistemiyle vurduğunu ve yaralı olmadığını belirtti.

Bu arada Ermenistan hükümetine bağlı Ortak Bilgilendirme Merkezi, Azerbaycan'ın Şuşa kentine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Merkezden yapılan açıklamada "Düşman, Şuşa'ya Smerç çok namlulu roketatar sistemiyle ateş açıyor" dendi.