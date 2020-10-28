Fransa'nın Avrupa Bakanı: AB'yi Türkiye'ye karşı yaptırım kararı için zorlayacağız

Fransa'da Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Ticaretten Sorumlu Delege Bakan Franck Riester'in ardından Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune de Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Bugün Fransız parlamentosuna seslenen Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Ankara'ya karşı destek istedi.

Charlie Hebdo'nun Muhammed peygamber karikatürlerini yeniden yayımlamasıyla başlayan olaylar zincirine Fransız hiciv dergisinin kapağında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir karikatürüne yer vermesi eklenince, Ankara, büyük tepki vermişti.

Fransız vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokasyon dizisine karşı AB'deki ortaklardan olası yaptırımlar dahil olmak üzere harekete geçmelerini isteyeceklerini söyleyen Beaune, "Daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Yaptırımları da kapsayabilecek güçlü bir Avrupa tepkisi için zorlayacağız" dedi.

Dün de Dış Ticaretten Sorumlu Delege Bakan Franck Riester, parlamentoya hitabında şu vurguyu yaptı:

"Fransa birlik içinde ve Avrupa da öyle. Gelecek AB Konseyi'nde (liderler zirvesinde), Avrupa çıkarlarını ve değerlerini daha iyi koruyabilmek için Türkiye ile güç dengesini kuvvetlendirmesini sağlayan kararlar almak zorunda kalacak."

Charlie Hebdo'nun uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi yeniden yayımladığı Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren bir tarih öğretmeninin 16 Ekim'de kafasının kesilmesine Fransa'nın verdiği tepki, Müslüman ülkelerle arasında kriz çıkardı.

Fransa ile Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ'da da sorun yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta şöyle konuşmuştu:

"Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol." .

Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot talebi takip ederken, Charlie Hebdo'nun Erdoğan kapağı Ankara'nın şimşeklerini çekti.