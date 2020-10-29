Fransa'da bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın Nice kentindeki bir kilise yakınlarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda en az üç kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında bir kadının başının kesildiği belirtildi.

Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Reuters'ın haberine göre, polis, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve ölenler arasındaki bir kadının başının kesildiğini açıkladı.

Bazı yerel medya kaynakları, hayatını kaybedenlerden bir erkeğin de boğazının kesilerek öldürüldüğünü yazdı. Le Figaro gazetesinin polis kaynaklarından aktardığı habere göre, hayatını kaybeden kadınlardan biri kilise içinde, diğer ise yolda bulundu. Hayatını kaybeden üçüncü kişinin ise bir erkek olduğu belirtildi.

Doden bij een mesaanval in Nice #France. Burgemeester: "alles wijst op een terreuraanval"pic.twitter.com/De3c634aIg — Majd Khalifeh (@Majd_Khalifeh) October 29, 2020

'Saldırgan tutuklandı'

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayı terör saldırısı olarak değerlendirildiğini belirtti ve saldırganın tutuklandığını duyurdu.

Estrosi, gazetecilere açıklamasında, ölenlerden birinin kilise bekçisi olduğunu düşündüklerini, polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin ise 'Allahu Ekber' diye bağırdığını söyledi.

Paris'te 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty'nin başının kesilerek öldürülmesini hatırlatan Estrosi, "Metodlar, cesur öğretmen Samuel Paty'ye karşı kullanılanlara şüphesiz uyuyor" dedi.

Fransa'nın terörle mücadele birimlerinin saldırıya ilişkin araştırma yapacağı öğrenildi.

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

​Olayın ardından Fransa Ulusal Meclisi'nde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Başbakan Jean Castex, "Nice'de son derece ciddi bir saldırı gerçekleştiğini öğrendik. Mağdurlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmanızı rica ediyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise saldırının gerçekleştiği Nice şehrine doğru yola çıktığı açıklandı.

Attentat notre dame jean medecin pic.twitter.com/5osvw2yaBd — Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020

​Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükümet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artırılacağını söylemişti.

Nice kentinde ise 2016 yılında Bastille Günü kutlamaları sırasında 30 kişinin hayatını kaybettiği bir terör eylemi meydana gelmişti. Kutlamalar sırasında kalabalığın arasına giren bir kamyon en az 30 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'den fazla insanın da yaralanmasına neden olmuştu.