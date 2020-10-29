Putin’den Nice kentindeki saldırı nedeniyle Macron'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa'nın Nice kentindeki bir kilise yakınlarında gerçekleştirilen ve üç kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Putin, “İnsani ahlak kavramının teröristlerden kesinlikle uzak olduğundan bir kez daha emin olduk. Uluslararası teröre karşı mücadelenin tüm dünya toplumunun gerçek anlamda çabalarını birleştirmesini gerektirdiği açıkça ortada” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı ‘kilisenin duvarları içinde işlenen son derece küstah ve acımasız bir suç’ olarak tanımlayan Putin, dünyadaki terörizmle mücadele için Fransız yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Nice’deki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan gözaltına alındı

Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame kilisesinde bugün gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sırasında bir kadının başının kesildiği, saldırganın gözaltına alınırken yaralandığı belirtildi. Fransız yetkililer saldırıyı terör eylemi olarak değerlendirdi.

Nice'den sonra bir saldırı haberi de Fransa'nın Avignon şehrinden geldi. Devriye gezen bir grup polis memuru, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Memurların saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Terörle mücadele planı Fransa genelinde ‘acil saldırı’ seviyesine getirildi.