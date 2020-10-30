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    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen-Charles Michel

    AB'den 'Türkiye' açıklaması

    POOL
    Avrupa
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    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'deki duruma ve Türkiye ile ilişkilere değinerek "Türkiye'ye pozitif gündem için çalışma yolunu önerdik. Şu ana kadar Türkiye bu yolu seçmiş değil" dedi.

    Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 gündemiyle video konferans yoluyla yapılan AB Liderler Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenledi.

    Avrupa'da salgında son durumunun çok ciddi olduğunu; vakaların, hastaneye kaldırılanların ve ölümlerin ciddi artış gösterdiğini anımsatan Von der Leyen, "Acilen harekete geçmezsek virüsün yayılması sağlık sistemlerimizi mahvedecek." diye konuştu.

    'Doğru verileri paylaşmalıyız'

    Salgına karşı AB genelinde uyumlu hareket etmenin önemine işaret eden Von der Leyen, "Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile gerçek zamanlı olarak kapsamlı ve doğru verileri paylaşmalıyız." dedi.

    Von der Leyen, "AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırdı." diye konuştu.

    AB ve üye ülkelerde Kovid-19 konusunda danışmanlık yapan uzmanları bir araya getirerek deneyim ve analizleri paylaşacak bir platform kuracaklarını belirten Von der Leyen, geliştirilmekte olan hızlı antijen testlerine AB çapında hızla onay verilmesi konusunda uzlaştıklarını belirtti.

    Von der Leyen, pek çok AB ülkesinde akıllı telefonlar için geliştirilen Kovid-19 takip uygulaması olduğunu anımsatarak bu uygulamalarının birbirleriyle uyumlu olması ve daha fazla insanın bu uygulamaları yüklemeleri gerektiğini vurguladı.

    AB ülkelerinin seyahatlerde farklı yolcu bilgilendirme formları kullandıklarını anımsatan Von der Leyen, Komisyonun kasım ayında bu konuda uyum sağlamaya yönelik pilot çalışmayı başlatacağını anlattı.

    Olası aşı ön alım anlaşmaları

    Von der Leyen, Kovid-19 aşı çalışmalarının doğru ve hızlı değerlendirildiğine işaret ederek AB'nin Kovid-19'a karşı geliştirilen olası aşılar için 3 firmayla ön alım anlaşması yaptığını, 4 firmayla da görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

    AB ülkelerinin Kovid-19 aşılarının adil dağıtımına yönelik uzlaşı sağladıklarını söyleyen Von der Leyen, "Üye ülkeler aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alacaklar." dedi.

    Aşıların AB ülkelerine adil dağılımı

    Michel, Kovid-19 vakalarının Avrupa'nın her yerinde hızla arttığını belirterek bazı ülkelerin kapanmaya giderek önlemler aldığını hatırlattı. Sağlık çalışanlarının büyük yük altında olduğunu vurgulayan Michel, bugünkü toplantıda liderlerle testler, temaslıların takibi ve aşıların ele alındığını söyledi.

    Hızlı testlerin nasıl gönderileceği, nasıl kullanılacağı ve test sonuçlarının üye ülkelerce karşılıklı nasıl tanınacağını görüştüklerini kaydeden Michel, ülkelere göre farklılık gösteren karantina sürelerinin ve karantinanın nasıl uygulanacağını da konuştuklarını belirtti.

    Michel, aşı konusunda ise "Aşılar hazır olduğunda üye ülkeler arasında adil bir dağıtımın garanti edilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

    Toplumda öncelikli olarak hangi grupların aşılanacağını da tartıştıklarını belirten Michel, önceliğin sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar gibi gruplar olacağını bildirdi. Michel, ayrıca aşıların dağıtımında depolama ve nakliye gibi lojistik konuları da konuştuklarını, aşıların güvenilirliği ve yan etkileri gibi olası sorunların da gündeme geldiğini belirterek "Avrupalı liderler bu konularda doğru kararların alınmasında söz sahibi olmak istiyorlar." ifadesini kullandı.  

    Türkiye de gündeme geldi 

    Michel, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda bir araya gelen liderler toplantısında, Türkiye'nin de konuşulduğunu söyledi.

    Ekim başındaki AB Liderler Zirvesinde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkileri ele aldıklarını hatırlatan Michel, "olumlu ve daha az olumlu" olmak üzere iki boyutlu strateji belirlediklerini söyledi. Michel, "Türkiye'ye pozitif gündem için çalışma yolunu önerdik. Şu ana kadar Türkiye bu yolu seçmiş değil." dedi.

    Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemleri, provokasyonları ve söylemleri kabul edilemez bulduklarını ve kınadıklarını söyleyen Michel, "Bu konuyu aralık ayında tekrar ele alacağız" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Doğu Akdeniz, Koronavirüs, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği
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