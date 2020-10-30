Fransa’da radikal İslamı yaymakla suçlanan Sihamedi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sığınma istedi

Fransa’da radikal İslamı yayma gerekçesiyle kapatılan BarakaCity’nin başkanı İdriss Sihamedi, kendisi ve ekibi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sığınma istedi.

Twitter’dan bir paylaşımda bulunan ve Erdoğan’ı da etiketleyen BarakaCity’nin başkanı İdriss Sihamedi, ölüm tehditleri aldıklarını duyurdu.

Sihamedi’nin tweetine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yanıt verdi.

Müdürlük, “Siz ve iş arkadaşlarınız, isminiz, soyadınız, kimlik bilgileriniz ve pasaport numaralarınızın da bulunduğu sığınma talebi dilekçeleriniz ile kurumumuza bireysel başvuruda bulunursanız, değerlendirmeye alacağız” dedi ve ekledi:

“Bilgileriniz geldikten sonra, İstanbul Havaalanı'ndaki ekibimiz durumla ilgili bilgilendirilecektir.”

Bonjour Sihamedi. Au cas où vous et vos collègues avez recours personnellement à notre institution avec votre nom, prénom, informations d'identité et les pétitions pour les demandes d'asile y compris les numéros de passeport votre demande sera évaluée. — Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (@Gocidaresi) October 29, 2020

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