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    Fransa'da üç kişiyi öldüren bıçaklı saldırganın kimliği belirlendi

    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    Avrupa
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    Fransa'da Notre Dame Kilisesi'nde üç kişiyi öldüren bıçaklı saldırganın Tunuslu bir göçmen olduğu açıklandı. 21 yaşındaki Brahim Aouissaoui'nin, Fransa'ya İtalya üzerinden giriş yaptığı kaydedildi.

    Nice kentinde dün yaşanan bıçaklı saldırı dehşetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Notre Dame Kilisesi yakınlarında birinin kafasını keserek, üç kişiyi öldüren bıçaklı saldırganın kimliğine ilişkin ayrıntılar belli oldu. 

    Terörle mücadele başsavcısı Jean-Francois Ricard, Tunus'tan yola çıkan 21 yaşındaki Brahim Aouissaoui'nin bir göçmen teknesiyle, Afrika'dan gelen göçmenlerin ana iniş noktası olan İtalya'nın Lampedusa adasına gittiği, daha sonra ekim ayı başında Fransa'ya geçtiği açıkladı. Aouissaoui'nin perşembe sabahı ise trenle Nice kentine geldiği belirtildi.

    Olay yerinde Kur'an, telefon, bıçak bulundu

    Olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, “Saldırganın üzerinde bir Kur'an, iki tane telefon ve saldırıda kullanılan 17 cm'lik bıçak bulundu. Ayrıca saldırganın bıraktığı bir çanta da ele geçirildi. Çantanın yanında saldırıda kullanılmayan iki bıçak daha tespit edildi” dedi.

    Saldırganın hastanede olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. 

    Tunus'un uzman terör mahkemesi sözcüsü Mohsen Dali ise Reuters'a yaptığı açıklamada Aouissaoui'nin ülkeden 14 Ekim'de ayrıldığını ve polis kayıtlarında listelenmediğini söyledi.

    Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu 

    Aioussaoi’nin kurbanları arasında 55 yaşındaki kilise görevlisi Vincent Loques ile 44 yaşındaki Simone Barreto Silva bulunuyor. Saldırıda ölen diğer kişinin ise 60 yaşında bir kadın olduğu ifade ediliyor.

    Dün akşam vatandaşların hayatını kaybedenleri anmak için olay yerinde mumlar bıraktı. 

    Bir şüpheli daha gözaltında

    Öte yandan, Fransız polisi saldırıyla bağlantısı olduğu iddia edilen 47 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı. Adı açıklanmayan şüphelinin, Aioussaoi’yle irtibat halinde olduğu ve olayla ilgili sorgusunun sürdüğü aktarıldı.

    'İslamcı ideolojiye karşı savaş' Fransa'da daha fazla saldırı anlamına geliyor'

    Olaya ilişkin RTL radyosuna konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın 'İslamcı ideolojiye karşı savaş başlatması nedeniyle' saldırıların düzenlenmiş olabileceğini söyledi. Darmanin, "Bu korkunç saldırılar gibi başka saldırıların olduğunu ve olacağını anlamamız gerekiyor" dedi.

    Dün gerçekleşen saldırının ardından Fransa Başbakanı Jean Castex, terörle mücadele planını ülke genelinde "acil saldırı" seviyesine getirmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayı 'İslami terör saldırı' olarak nitelendirmiş ve ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini duyurmuştu. 

    Fransa'daki saldırılar

    Fransa'nın başkenti Paris'te de 16 Ekim'de ifade özgürlüğü ile ilgili dersinde Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren öğretmen Samuel Paty başı kesilerek öldürülmüştü. Hükümet, saldırıdan sonra radikal İslam'la mücadele etmek için operasyonların artırılacağını söylemişti.

    Nice kentinde ise 2016 yılında Bastille Günü kutlamaları sırasında 30 kişinin hayatını kaybettiği bir terör eylemi meydana gelmişti. Kutlamalar sırasında kalabalığın arasına giren bir kamyon en az 30 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'den fazla insanın da yaralanmasına neden olmuştu.

    Etiketler:
    bıçaklı saldırgan, Bıçaklı saldırı, Kilise, Tunus, Saldırı, Nice, Fransa
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