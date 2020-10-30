Fransa'dan Türkiye'ye deprem dolayısıyla 'yardıma hazırız' mesajı

Ankara ile Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Charlie Hebdo karikatürleri gibi anlaşmazlıklar üzerinden kriz yaşayan Fransız hükümeti, Ege Denizi ve Yunan adalarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayımladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunan adalarını etkileyen güçlü deprem meydana geldiğine dikkat çeken Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, şu açıklamayı yaptı:

"Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, Fransız yardımları bölgeye anında ulaştırılır."

Un puissant séisme vient de toucher la Turquie et des îles grecques. La France se tient aux côté des peuples turc et grec pour faire face à cette terrible épreuve.

Si les gouvernements de ces pays le souhaitent, des secours français peuvent être immédiatement acheminés sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 30, 2020

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı üzerine İçişleri Bakanı Darmanin Ankara'nın Fransa'nın içişlerine karışmaması yönünde açıklama yapmıştı.