Fransa'dan Türkiye'ye deprem dolayısıyla 'yardıma hazırız' mesajı

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunan adalarını etkileyen güçlü deprem meydana geldiğine dikkat çeken Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, şu açıklamayı yaptı:
"Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, Fransız yardımları bölgeye anında ulaştırılır."
Un puissant séisme vient de toucher la Turquie et des îles grecques. La France se tient aux côté des peuples turc et grec pour faire face à cette terrible épreuve.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 30, 2020
Si les gouvernements de ces pays le souhaitent, des secours français peuvent être immédiatement acheminés sur place.
Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı üzerine İçişleri Bakanı Darmanin Ankara'nın Fransa'nın içişlerine karışmaması yönünde açıklama yapmıştı.
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