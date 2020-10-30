Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak İzmir'deki deprem felaketi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Reuters haber ajansına göre, Miçotakis "Ülkelerimiz arasında ne yaşanırsa yaşansın böyle zamanlarda birlik ve dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak desteğe hazır olduklarını söylemişti.

Telefon görüşmesiyle ilgili Türk Dışişleri şu açıklamayı yapmıştı:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyitleşmişlerdir."