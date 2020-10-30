Depremin merkez üssü Sisam Adası'nda yıkılan duvar altında kalan iki öğrenci öldü

Ege Denizi'nde meydana gelen depremle hem yıkım hem de tsunami yaşayan Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'nda iki öğrenci hayatını kaybetti.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, deprem sırasında merkez üssü Sisam Adası'nın Vathi kasabasında okuldan evlerine dönen 17 yaşlarında biri kız iki öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarları altında kaldı.

Sisam Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler kurtarılamadı.

Ayrıca adada en az 8 kişinin deprem nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Deprem nedeniyle adadaki tarihi bir kilise de yıkıldı.

© REUTERS / HANDOUT Yunanistan'ın Sisam Adası'nın Karlovası bölgesindeki tarihi kilisede deprem nedeniyle büyük hasar meydana geldi.

Çok sayıda bina ve yol hasar alırken oluşan tsunamiler sebebiyle çok sayıda ev ve araç sular altında kaldı.

Deprem, Yunanistan'da başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar geniş bir alanda hissedildi.