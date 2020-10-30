Paşinyan: Dağlık Karabağ’a Rus barış gücünün yerleştirilmesinden yanayım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ krizindeki 'en uygun çözümün' bölgeye Rus barış gücünün konuşlandırılması olduğunu belirtti.

İngiliz gazetesi The Daily Telegraph'a açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Çatışma bölgesine Rus barış gücünün yerleştirilmesinden yanayım. Ama sorun şu ki, Rusya’dan bir barış gücünün çatışma bölgesine yerleştirilmesini, çatışmanın tüm taraflarınca onaylanması gerekiyor” dedi

Paşinyan, ABD ve Fransa’yı Rusya’nın barışçı çabalarına destek vermeye çağırdı.

Kremlin: Her iki tarafın da onayı lazım

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a bugünkü basın toplantısında Paşinyan’ın açıklamasıyla ilgili soru yöneltildi.

Peskov, “Daha önce de benzer sorulara yanıt verdik. Çatışma bölgelerine her türlü barış gücü kesinlikle her iki tarafın da onayı olması halinde gönderilir” dedi.

Lavrov: Ateşkes için lüzumlu

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da Dağlık Karabağ’a barış gücünün yerleştirilmesinden yana olduğuna dair açıklama geldi. Lavrov, barış gücünün çatışan tarafların ateşkese uymasına yardımcı olacağını belirtti.