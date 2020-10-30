Almanya Dışişleri Bakanı: AB ve NATO Ege depremzedelerine yardım etmeye hazır

Ege Denizi'nde meydana gelen, merkez üssü Sisam Adası açıklarında olan ve İzmir'de önemli yıkım ve can kaybına yol açan depremle ilgili paylaşım yapan Maas, "AB ve NATO yardım etmeye hazır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Yunanistan'ın Sisam Adası ve İzmir'de depremden zarar görenlere yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Maas, şunları yazdı:

"Sisam ve İzmir’deki deprem bizi kalbimizden vuruyor. Kurbanları ve ailelerini düşünüyoruz ve hayatta kalanları arama çalışmalarının başarılı olacağını umuyoruz. AB ve NATO yardım etmeye hazır. Sahada çalışan herkese teşekkür ediyoruz."

Das #Erdbeben um #Samos und #Izmir trifft uns ins Herz. Wir sind in Gedanken bei den Opfern sowie ihren Angehörigen und hoffen, dass die Suche nach Überlebenden erfolgreich verläuft. Die EU und NATO stehen bereit, Hilfe zu leisten. Vielen Dank allen, die vor Ort im Einsatz sind. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 30, 2020

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