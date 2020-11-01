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    Macron: Karikatürler karşısında Müslümanlar'ın yaşadığı şoku anlıyorum

    © REUTERS / Olivier Hoslet
    Avrupa
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    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202011011043129245--macron-karikaturler-karsisinda-muslumanlarin-yasadigi-soku-anliyorum/

    Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerine ilişkin konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum" dedi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, son dönemde hakkındaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istediğini, uluslararası alanda Fransa'ya saldırmak için çok sert tepkilerin verildiğini ve bunları takip ettiğini söyledi.

    Ülkesinin herhangi bir dinle sorunu olmadığını, Fransa'da yaşayan Müslümanların dinlerini özgür şekilde yaşadığını savunan Macron, ülkede Müslümanlara karşı ayrımcılığın yapılmadığını ve bu konuda yanlış şeylerin söylendiğini öne sürdü.

    Macron, ülkede karikatürler yayımlamanın ifade özgürlüğü olduğu belirterek Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlere ilişkin, "Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum. Benim görevim şu an yaptığım gibi ortamı yumuşatmak ama aynı zamanda (bu karikatür) hakkını savunmak" dedi.

    Macron, Charlie Hebdo'nun resmi dergi olmadığı, özgürce yayın yaptığını dile getirdi.

    'Önemli olan özgürlüğü korumak'

    "Bu karikatürleri çizen Fransız hükümeti değil. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu hakkı iptal etmesi gerektiğini soruyorsanız cevap hayır. Çünkü bu hak Fransız halkının hakkı ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Önemli olan bu özgürlüğü korumaktır" ifadesini kullanan Macron, bu karikatürlerin yayımlanmasının ardından meydana gelen şiddeti kabul etmediğini söyledi.

    Macron, "İlahiyat uzmanı değilim ama İslam'da şiddetin meşru olduğunu veya desteklendiğini düşünmüyorum. Bu karikatürlerin şoke ettiğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ancak yaşanan şiddeti haklı göstermek için bu karikatürlerin kullanılması asla kabul etmeyeceğim" dedi.

    Çizilen her karikatürü kişisel olarak desteklemediğini ancak karikatür çizme hakkının korunması gerektiğini aktaran Macron, bir konuşmasındaki "Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz" ifadesinin, kendisinin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri desteklediği şeklinde yorumlandığını, bunun doğru olmadığını savundu.

    'Sorun karikatürleri yasaklayarak çözülmeyecek'

    "Bu karikatürler tüm dinleri ilgilendiriyor. Özellikle bir dine yönelik karikatür yok. Bizi dinleyen Müslümanlar için bu önemli" diyen Macron, karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

    "Ülkemde özgürce düşünülmesi, yazılması ve çizilmesinden yanayım. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir hak ve özgürlük" değerlendirmesini yapan Macron, söz konusu karikatürlerle ilgili sorunun, karikatürleri yasaklayarak çözülmeyeceğini savundu.

    Macron, ülkede Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerinin diğerlerine göre daha fazla yayımlandığına yönelik eleştirileri kabul etmediğini aktardı.

    "Bu karikatürler Fransa'da çiziliyor ve bu ülkede İslam'ın kuralları uygulanmıyor" ifadesini kullanan Macron, "Sömürge ve kölelik adına (Fransa'nın) yaptıklarını kabul ettim. Fransa tarihine doğru şekilde bakıyor" dedi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Arap ülkelerindeki Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrılarını da kınadı.

    Etiketler:
    karikatür, Hazreti Muhammed, Müslümanlar, Müslüman, Emmanuel Macron, Charlie Hebdo, Fransa
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