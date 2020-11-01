Belarus polisi, Minsk'teki mitingde havaya ateş açtığını doğruladı

Rus basınına konuşan Belarus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Minsk Polis Teşkilatı Sözcüsü Natalya Ganuseviç, başkentte Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan muhalif protestocuları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtıklarını doğruladı.

Ganuseviç, "Kolluk kuvvetleri yasaların ihlaline izin vermemek için havaya uyarı ateşi açtı” ifadesini kullandı.

Muhalefet yanlıları bugün bir kez daha Minsk’te yetkililerden izin almadan gösteri düzenledi. Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan göstericiler eylemlerini sürdürüyor.

'10 binden fazla kişi protestoda'

Görgü tanıkları, ellerinde silah bulunan yaklaşık 20 güvenlik görevlisinin protestocuların ilerlediği caddeyi kapattığını ve insanların kaldırımdan geçmeye çalıştığı sırada havaya uyarı ateşi açtıklarını belirtti.

Görgü tanıklarına göre Minsk'in merkezindeki eyleme katılanların sayısı 10 bini geçti.