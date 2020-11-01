Gürcistan'da genel seçim sonucunu tanımayan muhalefet, yeniden seçime gidilmesi talebiyle protestoya başladı

Gürcistan Seçim Komisyonu'nun 31 Ekim genel seçimlerinde iktidardaki Gürcistan Rüyası partisinin oyların yüzde 48.07'sini, en büyük muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket'in oyların yüzde 27.12'sini aldığını duyurmasının ardından, başkent Tiflis protesto gösterilerine sahne oldu.

Gürcistan'ın en zengin kişisi Bidzina İvanişvili'nin kurduğu Gürcistan Rüyası tek başına hükümet kuracak oy alırken, seçime hile karıştığını iddia eden muhalefet partileri sonuçları tanımadıklarını açıkladı.

Muhalefet partileri, Tiflis'te protesto gösterisi düzenleyerek yeniden seçime gidilmesini talep etti.

Parlamento binası karşısında eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği ve 30'dan fazla partinin biraraya geldiği Birleşik Ulusal Hareketi - Birleşik Muhalefet seçim bloğu, Agmaşenebeli Stratejisi seçim bloğu, Lelo, Avrupalı Gürcistan, Gürcü İşçi Partisi, Birlik Gürcistan-Demokratik Hareketi'nin binlerce taraftarı toplandı.

Kalabalığa seslenen muhalefet temsilcileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak sonuçları kabul etmediklerini ve parlamentoyu boykot etmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Yeniden seçim talep ettiklerini belirten muhalefet temsilcileri, uluslararası toplumu da seçim sonuçlarını kabul etmemeye çağırdı.

8 Kasım'dan itibaren Tiflis'te büyük protesto başlatacaklarını ve yeni seçim düzenlenene dek direneceklerini duyuran muhalefet temsilcileriyle taraftarları, ardından Bidzina İvanişvili'in evine doğru harekete geçti.

Öncesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Gürcistan seçiminin rekabetçi geçtiğini ve temel haklara genelde saygı gösterildiğini, ancak seçmenlere baskı yapıldığına dair suçlamalar olduğunu ve iktidar partisi ile devlet arasındaki sınır çizgilerinin bulanıklaşmasının halkın seçim sürecine güvenine zarar verdiğini söylemişti.