İngiltere'de koronavirüs bulaşma katsayısı düşmezse, karantina bir aydan uzun sürebilir

Dört haftalık karantina uygulamasının gerekirse 2 Aralık'tan sonra da uzatılacağını söyleyen Bakan Gove, virüs bulaştırma katsayısını 1'in altına düşmesi şartını açıkladı.

Koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasıyla baş edemeyen Avrupa ülkelerinden kısmen ya da tamamen kapanma kararları geliyor.

Fransa, Almanya, Belçika, İrlanda, Avusturya'nın ardından Britanya da bu yönde karar alırken, Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti perşembe gününden itibaren 2 Aralık'a kadar İngiltere çapında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarının uzatılabileceğini itiraf etti. İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan ve ademi merkeziyetçilikle yönetilen Britanya'da, yeni kısıtlamalar İngiltere'de geçerli olacak.

Kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, BBC'ye demecinde, kısıtlamaların 2 Aralık'ta son bulmasını umduğunu, ancak hükümetin gerçeklerin ışığında hareket edeceğini ve gerekirse kısıtlamaların uzatılacağını söyledi.

Gove, evde kalma uygulamasının uzamaması için "Virüs bulaştırma katsayısını 1'in altına indirmemiz gerek" şartını açıkladı.

Michael Gove admits national lockdown may be EXTENDED past December 2https://t.co/bYA7vXKU5Q pic.twitter.com/fNlgmpffWG — Daily Express (@Daily_Express) November 1, 2020

Başbakan Boris Johnson (BoJo), 12 Ekim'de ülkeyi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayıran ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngören plan açıklaması sonrası 31 Ekim gecesi evde kalma uygulamasına geri dönüş ilan etti.

5 Kasım'dan itibaren başlayacak 4 haftalık karantina önlemleri:

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak. Bar ve restoranlar sadece paket servisi sunacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek. İnsanlar evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebepler kapsamında çıkmalarına izin verilecek. Farklı hane halkı üyeleri bir araya gelemeyecek.

Çok geç kalındığı eleştirilerini reddetti

BBC'nin hükümetin yavaş davrandığı yönündeki eleştirileri hatırlatması üzerine bunu kabul etmeyen İngiliz bakan, ekimde açıkladıkları planın o dönem için en uygun karar olduğunu savundu.

Gove keeps saying they'll be guided by the evidence whilst having continuously ignored it for 6 weeks, leading to a longer lockdown and more significant economic damage.



Going on to deny the truth and refusing to admit to obvious failures disrespects every single one of us #Marr pic.twitter.com/Euit0E2nY8 — Labour for Europe (@Labour4EU) November 1, 2020

Gove, ulusal çapta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla enfeksiyon oranının azalacağından ve hastanelerin kapasitelerinin aşılmayacağından emin olduğunu belirtti.

Gove being reminded what he said two weeks ago. He was asked whether there would be a national lockdown. He said no. #ridge — Bill Esterson (@Bill_Esterson) November 1, 2020

BoJo, cumartesi günü yaptığı açıklamada, 'virüsün, ülkede uzmanların en kötü senaryolarından bile daha hızlı yayıldığını, harekete geçme zamanının geldiğini, başka seçeneğin olmadığını' söylemişti.