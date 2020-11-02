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    Sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönen Fransa'da, süpermarketlere temel ihtiyaç maddeleri haricinde satış yasağı

    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    Avrupa
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    Kovid-19'un ikinci dalgasının çok sert vurduğu Avrupa ülkelerinden Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden yürürlüğe girerken, yarından itibaren süpermarketlerde temel ihtiyaç maddelerinin dışındaki satışlara yasak getirildi.

    Pazar günü TF1 kanalına konuşan Fransa Başbakanı Jean Castex, küçük dükkanlar ve bakkallara getirilen ayakkabı, giysi, kozmetik malzemeleri, çiçek gibi  ikincil önemdeki malların satılması yasağının yarından itibaren süpermarketlerde de geçerli olacağını duyurdu. Açıklama, esnafın kendilerinin elleri kolları bağlanırken süpermarketlerin her şeyi satmasına izin verilmesini protesto etmesinin ve yasadışı biçimde dükkanlarını açmaya belediyelerin desteğini almasının ardından geldi.

    Sıkı kısıtlamalar uygulamak zorunda kalmaktan kendilerinin de üzgün olduğunu dile getiren Castex, bunlardan etkilenen işyerlerine kapanmamaları için destek vermeyi vaat etti.

    Açıklanan kısıtlamalarda değişikliğe gitmeyeceklerinin altını çizen Fransa Başbakanı "Bunun için kesinlikle doğru zaman değil. Henüz çok erken. Yeni açılmalar olmayacak. Hem tüm işyerleri sahipleri hem de geri kalanlar hepimiz son derece dikkatli olmalıyız ve karantina önlemlerine saygı duymalıyız" diyerek ekledi:

    "Sağlık ve güvenlik önlemlerine uyalım ki bu kapanmadan mümkün olduğu kadar çabuk çıkalım."

    Fransızların karantinaya geri dönüşten yaşadığı hayal kırıklığını anladığını, ama şu sıra önceliğin tüm yurttaşların sağlığını korumak olduğunu söyleyen Castex, "Bu, ekonominin hayatta kalması için, kolektif sağlık için gerekli" dedi. 

    Noel yaklaşırken alışverişin artmasıyla koronavirüs krizinin yaralarını sarma hesabı yaparken gelen kapatmaya isyan eden esnafın açık kalma talebine pek çok şehirde belediye başkanları somut destek verdi.

    RTL radyosuna konuşan Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise "Devlete belediye kararnameleriyle meydan okumak sorumsuzluktur. Kimse devletin yetkisine meydan okuyamaz ve yurttaş yoldaşlarının sağlığını tehlikeye atamaz" tepkisini gösterdi. 

    Le Maire, enfeksiyon oranları düşerse hükümetin önlemleri gevşetebileceğini ve bazı işletmelerin randevulu çalışma gibi şartlarla yeniden açılmasına izin verebileceğini, bununla ilgili ilk görüşmenin 12 Kasım'da yapılacağını söyledi.

    Fransa Başbakanı da Avrupa ve Fransa'da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor" vurgusu yaptı.

    Castex, gerekli adımlar atılmazsa, yoğun bakım ünitelerinin 15 günde dolacağı, halihazırda yoğun bakım ünitesine bağlı 3600 hasta sayısının kasım ayı içerisinde 6 bin civarına çıkacağı uyarısında bulundu.

    Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, son 24 saatte 46.290 yeni vakanın yanısıra 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 37.019'a ulaştı.

     

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