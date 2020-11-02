Fransa İçişleri Bakanı: 'Bozkurtlar' hareketini yasaklayacağız

Fransa parlamentosunda açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, MHP bağlantılı, Türk milliyetçisi 'Bozkurtlar' hareketini ortadan kaldırmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'haftasonunda Lyon şehrindeki 'Ermeni Soykırımı' anıtının saldırıya uğramasının ardından hükümetim aşırı Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini yasaklayacağına' dair açıklama yaptı.

Parlamentonun hukuk komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Darmanin, 'Bozkurtlar' hareketinin yasaklanmasının çarşamba günü bakanlar kurulunda ele alınacağını belirtti.

Açıklama, 1915 olaylarında öldürülen Osmanlı Ermenilerinin anısına Lyon şehri dışında bulunan anıta 'Bozkurtlar' anlamına gelen Fransızca 'Loups gris' ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin başharflerine atıfla 'RTE' gibi sloganlar yazılması üzerine geldi.

Anıta yazı yazılmasından önce Lyon'da aşırı Türk milliyetçisi gruplar sokaklarda gövde gösterisinde bulunmuş ve Ermenilere yönelik tehditkar sloganlar kullanmıştı.