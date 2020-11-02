Merkel'den Trump'a taş: Ben bir fizikçiyim, bilimsel tavsiyeleri dinliyorum

Trump yönetiminin koronavirüs pandemisiyle mücadelede bilimsel tavsiyelere kulak vermediği için eleştirilmesine dair soru üzerine, Merkel, "ABD başkanlık seçimlerinden bir gün önce buna yanıt veremem" diyerek ekledi: "Bir fizikçi olarak aldığım eğitimle akademik tavsiyeye elbette büyük önem veriyorum."

Almanya restoran, barlar, eğlence mekanları, spor salonlarının kapanacağı, okullar, ibadethaneler, dükkanlar ve işyerlerinin açık kalacağı bir aylık yeni kısıtlamaların ilk gününü geçirirken, Başbakan Angela Merkel, basın toplantısı düzenledi. Merkel, halkı, 'çekilir bir aralık ayı geçirmek için kasım ayında önlemlerin başarıya ulaşması gerektiği' yönünde uyardı.

1973-78 arası Leipzig'deki Karl Marx Üniversitesi'nde fizik okuyup 1978-90 arası Berlin-Adlershof Bilimler Akademisi Fizik Kimya Merkez Enstitüsü'nde uzmanlaşan ve kuantum kimyası alanında verdiği tezle doktora unvanını kazanan Merkel, bir bilim insanı olarak koronavirüs pandemisiyle mücadelede bilimsel tavsiyelere büyük ağırlık verdiğini belirtti.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerinin arifesinde bir numaralı halk sağlığı uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin koronavirüs önlemlerini ciddiye aldığı için Demokrat aday Joe Biden'dan yana olduğunu ima eden mülakat vermesi üzerine Başkan Donald Trump tarafından seçimden sonra kovulmakla tehdit edildiği sahneler yaşanırken, Merkel'e bu durumla ilgili soru yöneltildi.

'Bilim insanıyım, bilimsel tavsiyeleri kullanıyorum'

"Beyaz Saray'da bilimsel tavsiyelere kulak verilmesi sizin açınızdan ne kadar önemli" sorusunu, 'ABD seçimlerinden bir gün önce buna yanıt veremeyeceği' gerekçesiyle geçiştiren şansölye, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde, bildiğiniz gibi bir fizikçi olarak aldığım eğitimle akademik tavsiyeye elbette büyük ağırlık veriyorum ve bunu kendim kullanıyorum."

'Pandeminin ikinci dalgasına dalgakıran oluşturalım'

Yeni kısıtlamalara karar vermenin kolay olmadığını, ancak hükümet olarak kararın tamamen arkasında olduklarını, hedefe ulaşmak için kısıtlamalara uyulması gerektiğini söyleyen Merkel, "Bir ay boyunca kararlılıkla kısıtlamalara uyarsak, pandeminin ikinci dalgası için bir dalgakıran oluşturabilir" dedi.

'Koronavirüs pandemisinin çok özel ve çok büyük çaba gerektiren bir duruma neden olduğunu ve böylesi bir olayın ancak yüz yılda bir kez yaşanabileceğini' dile getiren Hıristiyan Demokrat lider, 16 Kasım'da eyalet başbakanlarının katılımıyla kısıtlamalara dair ara bilanço değerlendirme toplantısı gerçekleştireceklerini duyurdu.

'Demokrasilerde mantığın ve sorumluluğun gücüne inanırım'

Halkın kısıtlamalara uyup uymayacağı sorusunu "Ben demokrasilerde mantığın ve sorumluluğun gücüne inanırım" diye yanıtlayan Almanya Başbakanı, pandemiyi 'toplumun ve siyasetin birlikte üstesinden gelmesi gereken bir doğal afete' benzetti.

'Noel'i yalnız geçirmeyeceksiniz'

Almanlara kısıtlamalara uymaları ve Kovid-19'un yayılma hızının düşmesi durumunda geçen yıldan farklı olarak bu yıl Noel'i yalnız geçirmeyecekleri mesajını veren Merkel şöyle konuştu:

"Koronavirüs şartları altında bir Noel olacak, ama Noel'i yalnız geçirmek zorunda değiliz. Büyük yılbaşı partileri düzenlenebileceğine ihtimal vermiyorum, ama çekirdek aile üyeleri sosyal mesafe kurallarına uyarak birbirini ziyaret edebilecek."