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    Viyana saldırısı-Viyana'da saldırıViyana saldırısı

    Viyana'da eş zamanlı saldırılar: 1 ölü, 15 yaralı

    © REUTERS / Lisi Niesner © REUTERS / LISI NIESNER © REUTERS / LISI NIESNER
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    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202011021043140898-viyanada-sinagog-yakinlarinda-silahli-saldiri-yarali-son-gelismeler/

    Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakını da dahil olmak üzere 6 farklı noktada gerçekleştirilen saldırılarda, 1 kişi hayatını kaybederken, 7’si ağır 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 farklı noktada düzenlenen silahlı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, saldırılarda 7'si ağır 15 kişi yaralandı.

    Yaşanan gelişmeler dakika dakika şu şekilde:

    02:10: Başbakan Kurz, yaptığı açıklamada "Saldırganlar çok iyi silahlandırılmış, özel olarak eğitilmiş" bilgisini verdi.

    02:05:  Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, ORF 1 TV'ye yaptığı açıklamada "Toplamda 15 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan 7'si ağır yaralı" ifadelerini kullandı.

    Rus Dışişleri: Yetkili ekiplerle temas halindeyiz

    02:03: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Avusturya'ya taziye mesajını ileterek, "Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği, yardım konusunda yetkili Avusturyalı ekiplerle temas halinde" dedi.

    'Devlet Opera binasında binden fazla kişi mahsur kaldı'

    01: 38: Sputnik'e konuşan bir kaynak, terör saldırısı nedeniye Viyana Devlet Operasında binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisini verdi.

    01:30: Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter hesabından "Polisimiz, bu korkunç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir şekilde hareket edecektir. Polis memurlarımızın bir faili ortadan kaldırabildikleri için mesudum" açıklamasında bulundu.

    01:28: Avusturya İçişleri Bakanı, terör saldırısının devam ettiği konusunda uyarıda bulunarak, yurttaşlara evden çıkmama çağrısı yaptı.

    Macron'ndan kınama: Teslim olmayacağız

    01: 20: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saldırıyı kınayarak "Avusturyalıların yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz" dedi. Macron, "Bu bizim Avrupa'mız. Düşmanlarımızın kiminle uğraştıklarını bilmeleri gerekiyor. Teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'den kınama

    01:16:  Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. On yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" ifadelerine yer verildi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Viyana’da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya’nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden "Viyana’da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz" paylaşımında bulundu.

    4 gözaltı

    01:11: Polis, kentin Graben caddesinde 4 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

    01:00: 7'si ağır 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Avrupa Konseyi'nden kınama mesajı

    00:53: ​Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, saldırıyı kınayarak Avusturya'ya desteğini açıkladı. Michel, yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği (AB) Viyana'daki korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor" dedi.

    00:55: İçişleri Bakanlığı sözcüsü Harald Soros, bakanlığın saldırganlardan birinin patlayıcı kemer taktığı yönündeki haberleri ne teyit edebileceğini ne de yalanlayabileceğini söyledi.

    Viyana polisi: Saldırı 6 farklı noktada gerçekleştirildi, 1 kişi hayatını kaybetti

    00:45: Viyana polisi, bir sonraki açıklamasında bir kişinin hayatını kaybettiği, bir saldırganın öldürüldüğü, diğerinin kaçtığını açıkladı. Polis, saldırının 6 farklı noktada gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

    Rus büyükelçiliğinden açıklama

    00:15: ​Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği, Sputnik'e yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybeden Rus vatandaşlarının olup olmadığını araştırdıklarını duyurdu.

    00:10: ​Paylaşılan bir video görüntüsünün de saldırganlardan birine ait olduğu ifade edildi.

    Avusturya İçişleri: Terör eylemi olduğu kanaatindeyiz

    23:59: Avusturya İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırının bir terör eylemi olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, saldırının biden fazla kişiyle, farklı noktalardan koordineli bir biçimde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

    '7 kişi hayatını kaybetti'

    23:30: 1'i polis 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    23: 30: Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti. Polis, ayrıca yurttaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu. Polisin açıklamasına göre bir görevli çatışmalarda ağır yaralandı.

    23:10: Saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi.

    Türk büyükelçi Ceyhun'dan uyarı

    23:07: Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türkiye vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

    Avusturya Yahudi Cemaati: Saldırının hedefinde sinagogun olduğu henüz söylenemez

    23:06: Avusturya Yahudi Topluluğu lideri Oskar Deutsch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu anda sinagogun hedeflerden biri olup olmadığı söylenemez. Ancak kesin olan şey, hem Seitenstettengasse'deki sinagogun hem de aynı adresteki ofis binasının, ilk ateş edildiği sırada kapalı olduğu" dedi.

    22:50: Sosyal medya kullanıcıları, sadırıya ilişkin çok sayıda video görüntüsü paylaştı.

    22:45: Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi.

    Etiketler:
    Silahlı saldırı, sinagog, Polis, Viyana, Avusturya
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