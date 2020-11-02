Viyana'da eş zamanlı saldırılar: 1 ölü, 15 yaralı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakını da dahil olmak üzere 6 farklı noktada gerçekleştirilen saldırılarda, 1 kişi hayatını kaybederken, 7’si ağır 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 farklı noktada düzenlenen silahlı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, saldırılarda 7'si ağır 15 kişi yaralandı.

Yaşanan gelişmeler dakika dakika şu şekilde:

02:10: Başbakan Kurz, yaptığı açıklamada "Saldırganlar çok iyi silahlandırılmış, özel olarak eğitilmiş" bilgisini verdi.

02:05: Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, ORF 1 TV'ye yaptığı açıklamada "Toplamda 15 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan 7'si ağır yaralı" ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri: Yetkili ekiplerle temas halindeyiz

02:03: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Avusturya'ya taziye mesajını ileterek, "Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği, yardım konusunda yetkili Avusturyalı ekiplerle temas halinde" dedi.

'Devlet Opera binasında binden fazla kişi mahsur kaldı'

01: 38: Sputnik'e konuşan bir kaynak, terör saldırısı nedeniye Viyana Devlet Operasında binden fazla kişinin mahsur kaldığı bilgisini verdi.

01:30: Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter hesabından "Polisimiz, bu korkunç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir şekilde hareket edecektir. Polis memurlarımızın bir faili ortadan kaldırabildikleri için mesudum" açıklamasında bulundu.

Bundeskanzler Kurz zu den schrecklichen Vorkommnissen in Wien: „Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. Ich bin froh, dass unsere Polizisten bereits einen Täter ausschalten konnten."https://t.co/UmVkAFY29M pic.twitter.com/jdIV48IYu6 — Kronen Zeitung (@krone_at) November 2, 2020

01:28: Avusturya İçişleri Bakanı, terör saldırısının devam ettiği konusunda uyarıda bulunarak, yurttaşlara evden çıkmama çağrısı yaptı.

Macron'ndan kınama: Teslim olmayacağız

01: 20: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, saldırıyı kınayarak "Avusturyalıların yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz" dedi. Macron, "Bu bizim Avrupa'mız. Düşmanlarımızın kiminle uğraştıklarını bilmeleri gerekiyor. Teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den kınama

01:16: Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. On yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir" ifadelerine yer verildi.

...extend our condolences to the families of those who lost their lives and wish speedy recovery to the wounded. As a country that has been fighting against all sorts of terrorism for decades Turkey stands in solidarity with the Austrian people. — Turkish MFA (@MFATurkey) November 2, 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Viyana’da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya’nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

We strongly condemn the terrorist attack in Vienna. We express our condolences for those who lost their lives in this cowardly attack and wish a quick recovery for the injured.



We stand in solidarity with Austria.



We will continue to fight against all forms of terrorism. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 2, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden "Viyana’da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz" paylaşımında bulundu.

Viyana’da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 2, 2020

4 gözaltı

01:11: Polis, kentin Graben caddesinde 4 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

01:00: 7'si ağır 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Avrupa Konseyi'nden kınama mesajı

00:53: ​Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, saldırıyı kınayarak Avusturya'ya desteğini açıkladı. Michel, yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği (AB) Viyana'daki korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor" dedi.

00:55: İçişleri Bakanlığı sözcüsü Harald Soros, bakanlığın saldırganlardan birinin patlayıcı kemer taktığı yönündeki haberleri ne teyit edebileceğini ne de yalanlayabileceğini söyledi.

Viyana polisi: Saldırı 6 farklı noktada gerçekleştirildi, 1 kişi hayatını kaybetti

00:45: Viyana polisi, bir sonraki açıklamasında bir kişinin hayatını kaybettiği, bir saldırganın öldürüldüğü, diğerinin kaçtığını açıkladı. Polis, saldırının 6 farklı noktada gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Rus büyükelçiliğinden açıklama

00:15: ​Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği, Sputnik'e yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybeden Rus vatandaşlarının olup olmadığını araştırdıklarını duyurdu.

00:10: ​Paylaşılan bir video görüntüsünün de saldırganlardan birine ait olduğu ifade edildi.

Viyana'da silahlı saldırı | Sosyal medyada saldırganlardan birine ait olduğu belirtilen bir video paylaşıldı https://t.co/c1OeY4bHeh pic.twitter.com/p7bir5Zwev — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2020

Avusturya İçişleri: Terör eylemi olduğu kanaatindeyiz

23:59: Avusturya İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırının bir terör eylemi olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, saldırının biden fazla kişiyle, farklı noktalardan koordineli bir biçimde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

'7 kişi hayatını kaybetti'

23:30: 1'i polis 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

23: 30: Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti. Polis, ayrıca yurttaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu. Polisin açıklamasına göre bir görevli çatışmalarda ağır yaralandı.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

23:10: Saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi.

Türk büyükelçi Ceyhun'dan uyarı

23:07: Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türkiye vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terketmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz! https://t.co/jAN4gzcHwS — OzanCeyhun (@OzanCeyhun) November 2, 2020

Avusturya Yahudi Cemaati: Saldırının hedefinde sinagogun olduğu henüz söylenemez

23:06: Avusturya Yahudi Topluluğu lideri Oskar Deutsch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu anda sinagogun hedeflerden biri olup olmadığı söylenemez. Ancak kesin olan şey, hem Seitenstettengasse'deki sinagogun hem de aynı adresteki ofis binasının, ilk ateş edildiği sırada kapalı olduğu" dedi.

Ob der Stadttempel eines der Ziele war, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren. 1/ — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 2, 2020

22:50: Sosyal medya kullanıcıları, sadırıya ilişkin çok sayıda video görüntüsü paylaştı.

Video shows a policeman getting shot. Reports of at least 7 dead in #Vienna terror attack so far, several injured. If #Europe does not wake up and remains woke after this, it is dead meat. #ViennaAttack pic.twitter.com/GuT1PhhWHQ — Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) November 2, 2020

22:45: Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi.