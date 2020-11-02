Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi.

Kronen Zeitung'un haberine göre saldırı sırasında bir polis ağır yaralandı.

Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti. Polis, ayrıca yurttaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

7 kişi öldü

Öte yandan saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Viyana polisi, bir sonraki açıklamasında bir saldırganın öldürüldüğü, diğerinin kaçtığını açıkladı.

Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, sadırıya ilişkin çok sayıda video görüntüsü paylaştı.

People making their way across the bridge away from the area where the shooting took place. pic.twitter.com/gGWt1uzogW — The Autsiders (@TAutsiders) November 2, 2020

​'1 şüpheli yakalandı'

Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.

'Saldırının hedefinde sinagogun olduğu henüz söylenemez'

Avusturya Yahudi Topluluğu lideri Oskar Deutsch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu anda sinagogun hedeflerden biri olup olmadığı söylenemez. Ancak kesin olan şey, hem Seitenstettengasse'deki sinagogun hem de aynı adresteki ofis binasının, ilk ateş edildiği sırada kapalı olduğu" dedi.

Ob der Stadttempel eines der Ziele war, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren. 1/ — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 2, 2020

​Bunun yanı sıra Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği, saldırıda hayatını kaybeden Rusların olup olmadığını araştırdıklarını duyurdu.