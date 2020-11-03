Avusturya Başbakanı Kurz, Viyana'daki İslamcı terör saldırısını 'uygarlık ile barbarlık arasında çatışma' diye yorumladı

Dün gece Viyana'ya dehşet saçan ve 4 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırılarla ilgili açıklama yapan Avusturya Başbakanı Kurz, "Hıristiyanlarla Müslümanlar ya da Avusturyalılarla göçmenler arasında ihtilaf değil, uygarlıkla barbarlık arasında mücadele" dedi.

Avusturya hükümetinin dün gece başkent Viyana'yı sarsan silahlı saldırıları 'İslamcı terör' diye nitelemesinin ardından açıklama yapan Başbakan Sebastian Kurz, İslamcı saiklerin doğrulandığını ve gerisinde kimlerin olduğunu bulacaklarını söyledi.

"Bu, Hıristiyanlarla Müslümanlar ya da Avusturyalılarla göçmenler arasında bir ihtilafla ilgili değil; bu, uygarlıkla barbarlık arasında bir mücadele" diye konuşan Kurz, kurbanlar için ülke çapında öğle 12.00'de bir dakikalık saygı duruşu ve üç günlük yas ilan etti.

4 ölü ve 14 yaralı açıklayan İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "En az bir saldırgan olduğunu varsayıyoruz. Başka saldırganlar olduğu ihtimalini dışlayabilmek için arama operasyonlarımızı sürdürüyoruz" dedi. Bu süre içerisinde halkın sokağa çıkmaması çağrısını tekrarladı.

Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu aktaran Avusturya basını, ağır silah donanımlı polislerin St Pölten kasabasında iki binada yaptıkları baskınlarda iki kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Avusturya çapında sokağa çıkma yasakları başlamadan önce dün gece Viyana'da son bir kez dışarda eğlenmeye çıkanlar saldırıya yakalandı. Kapalı olan en büyük sinagogdan başlayarak 6 noktaya ateş açılırken, barlarda eğlenenler hedef alındı.

Polis müdahalesinde bir saldırganın öldürüldüğünü, üzerindeki bombacı yeleğinin sahte çıktığını belirten İçişleri Bakanlığı, öldürülen zanlının kimliğini 20 yaşındaki Kuzey Makedonya kökenli Kujtim Fejzulai olarak açıkladı.

Açıklamaya göre saldırgan, IŞİD sempatizanıydı ve IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğundan terör yasalarına göre Nisan 2019'da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış, ama Aralık 2019'da yaşının gençliği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.