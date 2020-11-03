Burger King'den McDonald’s çağrısı: Big Mac sipariş etmek de çok kötü sayılmaz

Burger King'den koronavirüs tedbirlerinden dolayı daha önce binlerce kişinin işini kaybettiği yiyecek sektöründeki rakipleri için destek çağrısı geldi.

Şirket, İngiltere'de perşembe günü uygulanmaya başlanacak tedbirler öncesinde rakip firması McDonald’s ve diğer yemek zincirleri için müşterilerinden yardım istedi.

'Sizden bunu isteyeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi'

Twitter'dan yapılan "Mc Donald's'tan sipariş verin" başlıklı paylaşımda, "Sizden bunu isteyeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Tıpkı KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon… veya burada sıralayamayacağımız kadar çok sayıda olan diğer bağımsız yiyecek firmalarından sipariş vermeniz için size çağrıda bulunacağımızın aklımıza gelmeyeceği gibi. Kısacası, kardeş yemek zincilerimizden (hızlı veya o kadar da hızlı olmayan) herhangi birinden sipariş verin" denildi.

'Restoranlar binlerce kişiye iş sağlıyor'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sizden bunu isteyeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi, ancak restoranlar binlerce kişiye iş sağlıyor ve onların şimdi sizin desteğinize ihtiyacı var.

Yani, yardım etmek istiyorsanız, güzel yemeklerle kendinize bir güzellik yapın, ister eve sipariş ederek, ister kendiniz gidip alarak veya aracınızdan sipariş ederek… Bir Whopper almak her zaman en iyisidir, ama bir Big Mac sipariş etmek de çok kötü sayılmaz. Kendinize iyi bakın.”

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

İngiltere'de koronavirüs salgınında restoran, bar ve kafelerin aylarca kapalı kalması ya da sadece paket servisi yapmalarına izin verilmesi sektöre ağır bir darbe vurmuş, binlerce çalışan işini kaybetmişti.

Hükümet salgında kapanan işletmelerin çalışanlarının maaşının yüzde 80'ini ödüyor.