Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni koronavirüs vakası: Toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763’e ulaştı

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763’e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 430 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 289’a yükseldiğini aktardı.
Ülkede Mayıs ayından beri en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.
Ülke genelinde 2 bin 716’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 6 kişi de hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
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