Fransız hükümeti, Bozkurtlar hareketini yasakladığını açıkladı

Fransa'da Dağlık Karabağ Savaşı'nı müteakip Ermenilerle Türkler arasında kavgalar yaşanması ve Lyon merkezli Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinde 1915 olaylarında öldürülmüş Osmanlı Ermenilerinin anısına kurulmuş bulunan merkeze ve anıta saldırıda bulunulmasının ardından, Ülkü Ocakları'nın kapatılması ve faaliyetlerinin yasaklanması yönünde karar verildi.