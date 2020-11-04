Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’dan Erdoğan’a ‘Fransa’ya hakaret etmeyi bırak’ çağrısı

Fransa Senatosu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasındaki anlaşmazlık listesinin çok uzun olduğunu dile getirerek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “tek taraflı eylemlerine”, Libya’daki “agresif politikasına” ve Dağlık Karabağ politikasına dikkat çekti.

Le Drian, “Ama son haftalarda Türkiye ile ilişkilerde müttefikler için kabul edilemez bir düzeye geçtik. Hakaretler, iftiralar, Fransa ve Avrupa’ya yönelik nefret kampanyasını başlatma isteği. Tehditler. Türkiye Cumhurbaşkanının ve hükümetinin derhal bu davranışa son vermesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Fransız bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alıntı yapma hakkına sahip olmaması gereken küçük gruplar tarafından iletilen nefret ve şiddetin Fransa’ya taşınmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Ayrıca Avrupa ülkelerinin birleşik tepkisinin, bunun Fransız-Türk tartışması olmadığını, Avrupa’ya, değerlerine, temel değerler ve hukuk devleti modeline saldırı olduğunu söylemek istiyorum”.