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    İtalya-koronavirüs

    İtalya, salgının yayılmasını önlemek için ülkeyi üç bölgeye böldü: Her bölgede farklı tedbirler uygulayacak

    © AP Photo / Cecilia Fabiano
    Avrupa
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmayı önlemek için bölgesel düzeyde farklı tedbirler uygulanacak bir strateji izleyeceklerini açıkladı.

    Conte, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla imzaladığı yeni başbakanlık kararnamesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

    Kovid-19 virüsünün Avrupa'da ve ülkelerinde şiddetli biçimde yayıldığına dikkati çeken Conte, "Son haftalarda vaka sayısı iki katına çıktı. Bu duruma müdahale etmek zorundaydık. İtalya’yı üç bölgeye ayırdık; sarı (orta riskli), turuncu (orta-yüksek), kırmızı (yüksek riskli). Her birinin kendine özgü kısıtlayıcı tedbirleri var." dedi.

    Başbakan Conte, salgının ikinci dalgasıyla ilkine nazaran farklı şekilde mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizerek, ülke geneline yönelik tedbir almalarının bu aşamada birçok olumsuz etkisi olacağı için bu yöntemi tercih ettiklerini söyledi.

    Conte, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio’nun yanı sıra Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Ligurya, Toskana, Sardinya, Molise, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto bölgeleri ile Trento ve Bolzano özerk vilayetlerinin sarı kategoride olduğunu, Sicilya ile Puglia bölgesinin ise turuncu kategoride yer aldığını bildirdi.

    Başbakan, verilerin olumsuz seyrettiği; Lombardiya, Piyemonte, Kalabriya ve Valle d'Aosta bölgelerinin ise daha sert tedbirlerin uygulanacağı kırmızı kategoride yer alacağını duyurdu.

    4 bölgede daha sıkı tedbirler uygulanacak

    Kırmızı kategorideki bölgelerde iş, sağlık ve zaruri durumlar haricinde her türlü hareketin yasaklandığını belirten Conte, bu kategoriye giren bölgelerde yaşayanların dışarı çıkarken izin belgesi taşımasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. 

    Başbakan Conte, turuncu ve kırmızı kategorideki bölgelerde her türlü serbest dolaşımın ve bölgeye giriş-çıkışların acil durumlar haricinde yasaklandığını belirterek, bar ve restoranların sadece paket servis hizmeti verebileceğini duyurdu.

    Başbakan, sarı ve turuncu kategorideki bölgelerde ise iş, sağlık ve acil durumlar dışında 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydetti. 

    Conte, sarı ve turuncu kategoride, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ancak kırmızı kategoride sadece ilkokullarda yüz yüze eğitim olacağını, liseler ve yüksek öğretimde uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

    Sarı ve turuncu kategorideki bölgelerde AVM'lerin hafta sonu ve tatil günlerinde kapalı kalacağını aktaran Conte, kırmızı kategoride ise sadece gıda ürünleri satan işletmelerle eczanelerin açık kalacağını dile getirdi. 

    Tedbirler 3 Aralık'a kadar sürecek

    Müze, sergi, konser gibi kültür aktivitelerinin ülke genelinde durdurulduğunu, spor salonları ve yüzme havuzlarının kapalı kalmaya devam edeceğini açıklayan Conte, toplu taşımanın da her yerde yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceğini kaydetti.

    Giuseppe Conte, bölgelerin durumunun haftalık değerlendirileceğini ve verilerin düşüşe geçtiği bölgelerin kategorisinin değişebileceğini, önlemlerin buna uygun olarak gevşetilebileceğini söyledi.

    Başbakan, yeni tedbirlerin herkesin faaliyetlerini yeni düzene göre alması için yarından itibaren değil, 6 Kasım Cuma'dan itibaren devreye gireceğini ve 3 Aralık'a kadar yürürlükte kalacağını sözlerine ekledi.

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