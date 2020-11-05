Fransa'dan Erdoğan'a kınama: Şiddet söylemi kabul edilemez

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını şiddet içerikli olarak nitelendirdi ve Ankara'ya yönelik yeni yaptırım olasılığını gündeme getirdi.

Europe 1 radyosuna açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Fransa'nın İslamla ilgili politikalarına yönelik ifadelerini şiddet açıklaması olarak nitelendirdi.

Le Drian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artık rutin olarak ifade edilen, şiddet, hatta nefret beyanları var. Bunlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı kınadıklarını söyleyen Le Drian ayrıca, Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım olasılığını da gündeme getirdi.