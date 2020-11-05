Hollanda'da kuş gribi nedeniyle 200 bin tavuk itlaf edilecek

Hollanda'da kuş gribi virüsü nedeniyle 200 binden fazla tavuk itlaf edilecek. Bu itlaf, bu ay içinde gerçekleştirilecek 2. benzer işlem olacak.

Hollanda Tarım Bakanlığı, Gelderland eyaletine bağlı doğu kasabası Puiflijk’teki bir çiftlikte son derece patojenik (hastalığa yol açan) kuş gribi bulunması üzerine 200 bin tavuğun itlaf edilmesi talimatı verdi.

İtlaf işlemi, kuş gribinin tespit edildiği çiftçiliğinin 1 kilometrelik yarıçapında bulunan 2. bir çiftlikte de uygulanacak.

Bu, kuş gribinin ilk olarak yabani kümes hayvanlarında görülmesinden sonra bu ay içinde gerçekleştirilecek 2. itlaf olacak

Geçen ay, yaban kuğularında kuş gribi virüsünün belirlenmesi sebebiyle çiftçilerden 'tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesi' istenmişti.