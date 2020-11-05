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    Emmanuel Macron

    Macron'dan Financial Times'a düzeltme mektubu: İslam'la değil, sadece İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ediyoruz

    © AP Photo / Francisco Seco
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı, İslamcı ayrılıkçılıkla ilgili sözlerini yanlış aktardığından şikayet ettiği makaleyi kaldıran Financial Times'da okur mektubu yayımladı. İngiliz gazetesini sözlerini çarpıtarak yeni İslamcı terör saldırılarını körüklememesi yönünde uyaran Macron, 'İslam'la değil, sadece İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ettiklerini' belirtti. 

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini yanlış alıntılandığından şikayet ettiği makalenin İngiliz gazetesi Financial Times (FT) tarafından kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. 

    Fransa Cumhurbaşkanı, Genel Yayın Yönetmeni'ne hitap eden ve FT'de yayımlanan mektubunda, radikal İslamcı ayrılıkçılıkla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek bunun istenmeyen sonuçları olabileceği uyarısını yaptı. 

    'Bunun nereye varacağını çok iyi biliyoruz'

    Gazeteye "Bir devlet başkanının sözlerini çarpıtarak cehaleti beslemeyelim. Bunun nereye varacağını çok iyi biliyoruz" diye çatan Macron, makalenin iddia ettiği gibi İslam'la mücadelenin Fransa açısından asla sözkonusu olmadığını, sadece İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ettiklerini belirtti. 

    'Müslümanlara karşı ırkçılığı teşvik ettiğimizi iddia etmenize izin vermem'

    Makalenin kendisini 'seçim amaçları için Fransız Müslümanları damgalamak ve onlara karşı bir korku ve şüphe iklimi yaratmakla' suçladığını aktaran Macron, "Kimsenin Fransa'nın veya hükümetinin Müslümanlara karşı ırkçılığı teşvik ettiğini iddia etmesine izin vermeyeceğim" dedi. 

    'Aşırılık için üreme alanları: Çocuklarımıza cumhuriyet nefretini öğretiyorlar'

    2015'ten beri Fransa'nın İslamcı terör saldırısı dalgasının hedefi olduğunu hatırlatan Macron, Fransa'da hala aşırılık için üreme alanları bulunduğunu dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı "Belli bazı semtlerde ve internette, radikal İslam ile bağlantılı gruplar, çocuklarımıza cumhuriyet nefretini öğretiyor ve onları yasalarını hiçe saymaya çağırıyor" diyerek ekledi:

    "Fransa'nın mücadele ettiği şey budur ... çocuklarını tehdit eden nefret ve ölüm - asla İslam değil. Aldatmacaya, fanatizme, şiddet içeren aşırılığa karşı çıkıyoruz. Dine değil."

    Macron, Fransa'nın ifade özgürlüğü ilkesine, inanma ya da inanmama hakkına ve belirli bir yaşam tarzına bağlı kalmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

    'Olgusal yanlışlar içeriyor' denilerek kaldırıldı

    Pazartesi yayımlanan "Macron'un 'İslami bölücülüğe karşı savaşı Fransa'yı sadece daha fazla böler" başlıklı makalede 'Macron'un İslami ayrılıkçılığı kınamasının Fransız Müslümanlar için düşmanca ortamı teşvik etme riski barındırdığı, oysa Fransız Müslümanların terörizme karşı Macron'un en büyük müttefikleri olması gerektiği' dile getirilirken, şu ifadelere yer verilmişti:

    "Buna rağmen (Macron) onları kucaklamak yerine, aşırı sağa ve seçim hırslarına hizmet eden bir stratejiyi seçti. Zayıf bir cumhuriyetin, içindeki bir düşman tarafından istila edilmesi eşiğinde olduğunu öngören bir görüş bu. 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde, Sayın Macron muhtemelen Müslümanlara cumhuriyeti aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinden kurtarmak için kendisine oy vermeleri gerektiğini söyleyecek. Bu tehdit, liberal bir cumhurbaşkanının düşmanca tutuma maruz kalmaları durumunda Müslümanlar açısından inandırıcı olmama tehlikesi ile karşıya karşıya."

    FT  makaleyi sitesinden kaldırma kararını 'olgusal yanlışlar içermesiyle' açıklamıştı.

    Etiketler:
    Mektup, ayrılıkçı, İslamcı, İslam, The Financial Times (FT), Financial Times, Emmanuel Macron, Fransa
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