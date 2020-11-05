Kayıt
22:31 05 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İtalya - koronavirüs test

    İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

    © İHA / emanuele Valeri
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1043030663_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_6690232b8b7a52f5d34d17defee2190e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202011051043168663-italyada-kovid-19dan-olenlerin-sayisi-40-bini-gecti/

    İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 445 artarak 40 bin 192'ye yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 505 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, salgın başladığı şubattan bu yana ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

    Salgının başından beri virüs bulaşan kişi sayısı ise toplam 824 bin 879'a ulaştı.

    Aktif Kovid-19 hasta sayısı 472 bin 348'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 391'e yükseldi.

    Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 445 artarak, 40 bin 192’ye çıktı. Günlük ölüm sayısı, 474 olan 2 Mayıs'tan bu yana ilk kez 400’ü aştı.

    İyileşenlerin sayısı da 4 bin 961 artarak, 312 bin 339 oldu.

    Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, "Bugünün verileri iyiye gitmiyor. 34 bin 500 yeni vaka iyiye işaret değil. Aynı şekilde 445 ölüm de çok. Son günlerde stabil seyir var gibiydi ama bugünün verileri yine yükseliyor. Bu bize, virüsün küresel çapta devam ettiğini ve onu durdurmak gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    Ülkede yeni tedbirler tartışma konusu oldu

    Ülkede vaka ve ölüm sayılarındaki yükseliş devam ederken, Başbakan Giuseppe Conte’nin salgını kontrol altına almak için açıkladığı ülkeyi sarı (orta), turuncu (orta-yüksek) ve kırmızı (çok yüksek) olmak üzere 3 risk kategorisine ayıran yeni kararname tartışma konusu oldu.

    Yeni kararnameye göre vaka sayısının çokluğu, virüsün yayılma hızının yüksekliği ve hastane kapasitelerinin zorlanması dolayısıyla kırmızı ile en yüksek riskli kategoride değerlendirilen Lombardiya ve Piyemonte bölge başkanları karara tepki gösterdi.

    Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio, kararı "kabul edilemez" olarak nitelerken, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana de "hükümetin 10 gün öncesinin verileriyle anlaşılmaz kararlar aldığını" savundu.

    Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise bölge yönetimlerine verilerin ciddiyetini görmezden gelmemeye ve sorumlu davranmaya çağırarak, "Polemik zamanı değil." mesajı verdi.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'de, ırkçılık karşıtı gösterilerin merkezlerinden biri olan Portland yine şiddetli eylemlere sahne oldu. Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve hile yapıldığını iddia etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenleyen Trump karşıtları, Portland'da polisle çatıştı. Bazı göstericilerin ABD bayrağını yaktığı ve gözaltına alınan alınmak istenen aktivistleri kurtarmak için polise saldırdığı bildirildi.
    'Hile, mahkeme, sokak, protesto': Başkanlık seçimleri sırasında ABD'yi saran halk gösterilerinden görüntüler
    Karikatür
    'Seçimdeki belirsizlik nedeniyle ABD'de 'patlama tehlikesi içeren bir durum' oluştu'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet