Gönüllü olarak EULEX’e teslim olan eski Kosova lideri Thaçi Lahey'e getirildi

Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin, Lahey’deki Kosova Özel Savcılığı’nın hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine gönüllü olarak AB’nin Avrupa Polis ve Adalet Misyonu’na (EULEX) teslim olduğu bildirildi.

Sırp medyasının aktardığına göre, Kosova Özel Mahkemesi’nde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa eden Haşim Thaçi, EULEX’e giderek teslim oldu.

Kosova Özel Savcılığı'ndan yapılan açıklamada da Thaçi'nin, Lahey'e getirilerek gözaltında tutulduğu belirtildi.

Lahey'deki özel savcılık, eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

Thaçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.