Avusturya’da 4 kişinin hayatını kaybettiği Viyana saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan 'istihbarat zaafı' itirafı

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer terör saldırganına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi paylaştı.

Nehammer, yurt içinde yürütülen çalışmaların yanı sıra yurt dışında da teröristin bağlantılarının araştırıldığını, bu çerçevede İsviçre’de iki kişinin gözaltına alındığını Almanya’da ise 4 evde arama yapıldığını söyledi.

Bu arada teröriste ilişkin yapılan soruşturma kapsamında olay öncesinde istihbarat biriminde zaaf yaşandığını belirten Nehammer, "Terörle mücadelenin yürütüldüğü Viyana Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Biriminde açık bir şekilde, bize göre tolerans gösterilemeyecek hatalar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Prüstl de saldırganın geçen temmuzda Almanya istihbaratı tarafından takip edilen radikal kişilerle Viyana’da görüştüğünün, bu durumun Alman istihbaratı tarafından Viyana istihbarat birimine iletildiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Prüstl, saldırganın aynı tarihlerde Slovakya’dan uzun namlulu silah için mermi alma girişimde bulunduğunun da istihbarat biriminin bilgisi dahilinde olduğunu hatırlatarak, bu iki veri doğrultusunda saldırganın ne tür bir tehlike oluşturabileceğinin anlaşılması açısından çok daha farklı bir sonucun çıkartılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca bu bilgiler doğrultusunda saldırgana yönelik farklı adımlar atılması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını belirten Prüstl, Viyana istihbarat biriminde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hafta başı gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.