AB, Suriye’ye yaptırımları genişletti

AB’den yapılan açıklamada, “Suriye’deki kötü durum ve son bakan atamaları göz önüne alındığında, 8 kişi, özel ve tüzel kişilere yönelik yaptırım listesine dahil edilmeli” ifadesine yer verildi.

Kara listeye alınan kişilerin Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Bassam Tuma, Sağlık Bakanı Hasan Gobaş, Sanayi Bakanı Ziyad Sabbah, Tarım Bakanı Hasan Katana, Elektrik Enerjisi Bakanı Gassan Zamel ve devlet bakanları olan Muhammed Barşa, Mallül Hüseyin ve Muhammed Haddad olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bakanların, “Suriye rejiminin sivil halka karşı yürüttüğü sert baskıdan” sorumlu olduğu iddia edildi.

AB, 28 Mayıs 2020’de Suriye hükümetine karşı yaptırımları bir yıl uzatmıştı. Yaptırım listesinde bugüne kadar 273 isim alıyordu. Bu kişilerin AB’ye girişi yasaklanırken varlıkları dondurulmuştu. Yaptırım listesinde ayrıca Suriye’de faaliyet gösteren 70 kurum bulunuyor.