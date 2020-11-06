AB, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya yönelik ikinci yaptırım paketini yürürlüğe koydu

Avrupa Birliği (AB), Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu, muhalif liderler ve barışçıl protestoculara yönelik baskıların yanı sıra gazetecilerin sindirilmesinden sorumlu tutuyor.

AB dışişleri bakanlarının 12 Ekim'de Belarus'a karşı yaptırımların genişletilmesi yönünde aldığı kararın ardından yaptırım listesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştı.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve büyük oğlu Viktor Lukaşenko’nun yanı sıra 14 Belarus yetkilisi daha yaptırım listesine dahil edildi. Yaptırımlar, listedeki tüm kişilerin AB’ye seyahatlerinin yasaklanması ve AB’deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

AB’nin Belarus’a karşı daha önce uyguladığı bireysel yaptırımlar 2 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Brüksel, Belarus’ta yapılan seçimlerin ardından başlayan barışçıl protestolara, muhalefete ve gazetecilere yönelik baskı ve sindirme politikası uygulamak ve seçim sonuçlarıyla oynamaktan sorumlu tuttuğu 40 kişiye yaptırım kararı almıştı.

ABD’den AB’nin Lukaşenko yaptırımına destek

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa meselelerinden sorumlu Bakan Yardımcısı George Kent, telefon yoluyla gerçekleştirdiği basın brifinginde, “ABD, bir önceki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra, 2006 yılında Aleksandr Lukaşenko’ya karşı yaptırım kararı almıştı. Yani AB’nin bugün yaptığı duyuruyu memnuniyetle karşıladık” ifadesini kullandı.

Kent, ABD’nin Lukaşenko yaptırımlarının son 14 yıldır yürürlükte olduğunu altını çizerek hatırlattı.