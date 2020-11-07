AKPM: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ayrımcı bir adım

AKPM basın servisinden yapılan açıklamada, "Kültür Komitesi bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantısında Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin ayrımcı bir adım olduğunu ve bunun Türkiye'nin laik karakteri ve çok uluslu kültürel mirasına zarar verdiğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, bu kararın aynı zamanda AKPM’nin başta dinler ve kültürlerarası diyalog olmak üzere, tüm temel değer ve ilkeleriyle çeliştiği belirtildi.