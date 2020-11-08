Minsk'teki gösteride gözaltına alınanların sayısı neredeyse 220'ye ulaştı

Belarus'ta kayıtlı olmayan insan hakları merkezi Vesna'nın verilerine göre bugün başkent Minsk'te izinsiz protesto eylemine katıldıkları için gözaltına alınanların sayısı 220'ye yaklaştı.

Vesna'nın listesinde Minsk'teki izinsiz protesto eyleminde gözaltına alınanların sayısı 218 olarak yer aldı.

İlk gözaltıların öğlen saatlerinde başladığını bildiren merkez, başkent Minsk’in dışında Lyahoviçi, Gomel ve Vitebsk kentlerinde de gösterilere katılanların gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Bugün Belarus’un başkenti Minsk’te muhalefetin düzenlediği ‘Demokrasi Yürüyüşüne’ güvenlik güçleri müdahale ederek Özgürlük Meydanı’nda toplanmak isteyen göstericilerin bir kısmını gözaltına aldı.

Göstericilerin büyük bir kısmı ‘Kahraman Şehir Minsk’ anıtının bulunduğu meydanda toplandı, ancak güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle dağılmak zorunda kaldı. Bu bölgede de gözaltılar vardı.

Gösteriler nedeniyle Minsk’te güvenlik güçleri alarma geçirilmiş durumda.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.