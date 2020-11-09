Ukrayna’dan Çernobil’deki tesisleri UNESCO dünya miras listesine alma önerisi

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikaları Bakanı Tkaçenko, 1986’da nükleer facianın yaşandığı Çernobil’deki bir dizi tesisin UNESCO dünya miras listesine alınmasını önerdi.

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikaları Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Facebook hesabından paylaştığı bir mesajla 1986’da nükleer facianın yaşandığı Çernobil’deki bir dizi tesisin UNESCO dünya miras listesine alınmasını önerdi. Ukraynalı bakan ayrıca söz konusu bölgenin turizm merkezi olarak geliştirmesi ile ilgili bir girişimi de dile getirdi.

Tkaçenko, “Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikaları Bakanlığı’nın ve Devlet Turizm Geliştirme Ajansı’nın görevi, dışlama bölgesinin bir turizm destinasyonu olarak geliştirilmesi ve oradaki bazı tesislerin UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilmesidir. Bunun öncesinde atılacak birçok adım var” ifadelerini kullandı.

Planın hayata geçirilmesi için çözülmesi gereken birçok ödev olduğuna dikkat çeken Tkaçenko, bunların bazılarını ‘tur güzergahlarının geliştirilmesi, rehberlerin eğitimi, sanat anıtlarının restorasyonu, yüksek kaliteli temel altyapının organizasyonu ve güvenliğin sağlanması’ şeklinde sıraladı.

Tkaçenko ayrı bir kalem olarak ta Çernobil dışlama bölgesi için bağımsız bir turist markasının geliştirilmesini belirledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen nisan ayında Çernobil bölgesini turistler için cazip hale getirmek için bir plan geliştirilmesini önermişti.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 Numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye radyasyon yayılmasıyla, dünya tarihindeki en büyük çevre felaketi meydana gelmişti. Rusya’da yaklaşık 60 bin, Ukrayna’da 50 bin, Belarus’ta 46.5 bin kilometrekarelik alan radyasyondan etkilenmişti. Çernobil Nükleer Santrali'nin tamamı ise 2000 yılında kapatılmıştı.