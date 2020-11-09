Alman medyasının amiral gemisinden Özgürlük Heykeli yorumu: Trump'ın kestiği kafayı Biden geri taktı

Der Spiegel, 'Önce Amerika' sloganı eşliğinde Başkan Donald Trump'ı elindeki bıçakla Özgürlük Heykeli'nin kafasını kesmiş halde betimlediği kapağına devam çizdi. Alman dergisi, bu kez Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yapmak' sloganı eşliğinde son seçimin galibi Joe Biden'ı Özgürlük Heykeli'ne kafasını yeniden takarken gösterdi.

Avrupa'nın en büyük, Almanya'nın en saygın siyasi dergisi Der Spiegel, Kasım 2016 ABD başkanlık seçimini kazanıp Ocak 2017'de yemin eden Donald Trump için Şubat 2017'de yaptığı kapağın devamını çizdi.

German's Der Spiegel news magazine revisits a 2017 front cover and has appropriated Trump's campaign slogan. pic.twitter.com/ivmlA5Ui9N — Martyn Williams (@martyn_williams) November 8, 2020

Trump'ı gelir gelmez özgürlük ve demokrasiye tehdit olarak sunan sosyal demokrat dergi, 'Önce Amerika' diyen ABD Başkanı'nın elindeki bıçakla Özgürlük Heykeli'nin kafasını kesmiş halde betimlemesini, Kasım 2020 ABD seçimlerinin ardından güncelledi.

German magazine Der Spiegel is out with a new cover in the wake of the election of Joe Biden as the 46th president of the United States. https://t.co/YQQghK9pzs — Ad Age (@adage) November 9, 2020

Der Spiegel, seçimin galibi Joe Biden'ı tepesinde Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yapmak' sloganı eşliğinde Özgürlük Heykeli'ne kafasını iade ederken gösterdi. Böylece Barack Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olan Demokrat Parti'nin eski tüfeğinin 'Amerikan demokrasisini yeniden tesis edeceği' mesajını verdi.

Her iki kapağa imza atan Edel Rodriguez, ABD merkezli Time dergisinin Trump'la ilgili meşhur 'Meltdown' ve 'Total Meltdown' kapaklarını da çizmişti.

Donald Trump's meltdown returns to the cover of TIME https://t.co/Pos9cI6gJQ pic.twitter.com/sOsNMdEiRf — TIME (@TIME) October 13, 2016

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