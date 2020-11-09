Yüz yıl önce güvercinle gönderilen bir mesaj bulundu

Fransa’nın Ingersheim bölgesinde güvercinle gönderilmiş, detaylı bilgilerin yazıldığı askeri bir mesajı içeren bir kapsül bulundu. Mesajın Birinci Dünya Savaşı sırasında yazıldığı tahmin ediliyor.

Fransa'nın doğusunda yürüyüşe çıkan bir çift, yüzyıl önce bir Prusya askeri tarafından güvercinle gönderilen bir mesajı içeren küçücük bir kapsülü buldu.

Çift, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşlarından birine şahitlik eden Orbey'deki en yakın müzeye götürdü.

Message sent by carrier pigeon has been found – more than a century after it was dispatched by a German soldier https://t.co/Ry1bYWjKNr — BBC News (World) (@BBCWorld) November 9, 2020

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Fransa'nın doğusunda Orbey'deki Linge Müzesi'nin küratörü Dominique Jardy, Almanya'nın Ingersheim'deki bir piyade askeri tarafından zar zor okunabilen bir el yazısıyla yazılan ve ayrıntılı askeri manevralarının olduğu mesajın Birinci Dünya Savaşı'nda bir üst subaya hitaben yazıldığı değerlendirildiğini söyledi.

O zamanlar Almanya'nın bir parçası olan Ingersheim, şu an Fransa'nın kuzeydoğusundaki Grand Est'e bağlı.

Çiftin, içeriği iyi bir şekilde korunmuş kapsülü geçen eylülde bulduğunu, mesajı ‘nadir keşif’ olarak nitelendiren Jardy, mesajdaki şifreleri çözmek için Alman bir arkadaştan yardım aldığını belirtti.

'Super rare' 100-year-old carrier pigeon message found in France https://t.co/NMaFHfdfbn — The Guardian (@guardian) November 9, 2020

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16 Temmuz'da yazıldığı belirtilen mesaj, yıla ait bilgi okunmadığı nedeniyle tam olarak hangi yılda yazıldığı netlik kazanmadı. Ancak yapılan değerlendirmelere göre, mesaj 1916 ya da 1910 yılında yazıldığı tahmin ediliyor.

Birinci Dünya Savaşı, 1914 ila 1918 yılları arasında meydana gelmişti.

Mesajda, “Potthof birliği, merasim meydanına ulaştığında ateş alıyor, ateşi aldıktan bir süre sonra geri çekiliyor. Fechtwald 'da birliğin yarısı etkisiz hale getirildi. Potthof birliği ağır kayıplarla geri çekiliyor" ifadelerine yer veriliyor.