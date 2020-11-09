Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

Ukrayna Başkanlık Ofisi, Zelenskiy'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy'nin kendisini karantinaya aldığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, kendini iyi hissediyor ve görevini uzaktan sürdürecek" denildi.

Zelenskiy geçen haftalarda mevcut Kovid-19 vaka sayısı doğrultusunda, ülkesinde ikinci bir salgın dalgasının başladığını açıklamıştı.