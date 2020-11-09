Kosova lideri Thaçi, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından ilk kez Lahey'de yargıç karşısına çıktı

Cumhurbaşkanlığından istifa ederek mahkemeye teslim olan Thaçi, ilk duruşmada, muhaliflerin işkenceden geçirilmesi ve öldürülmesi dahil savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edildiği iddianameyi "Tümüyle temelsiz" diyerek reddetti.

Yugoslavya'nın dağılması sürecinde Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kurucularından olup 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova'nın ilk başbakanı olan ve 2016'da cumhurbaşkanı seçilen Haşim Thaçi, savaş ve insanlığa karşı suç ithamlarından Lahey'de BM'ye bağlı Kosova Özel Mahkemesi karşısına çıktı.

5 Kasım'da cumhurbaşkanlığından istifa eden ve 6 Kasım'da mahkemeye gönüllü teslim olarak gözaltına alınan Haşim Thaçi, bugün Kosova Özel Mahkemesi'nde ilk önduruşmada hazır bulundu.

Halka açık duruşmada iddianamede yer alan hakkındaki suçlamalar yüzüne karşı okunan Thaçi, muhaliflerin işkenceden geçirilmesi ve öldürülmesi dahil 10 savaş suçu ve insanlığa karşı suç işleme suçlamasını reddetti.

"İddianame tümüyle temelsizdir" diyerek suçsuz olduğunu savunan eski Kosova Cumhurbaşkanı, 18 Kasım'da yeniden yargıç karşısına çıkacak.

Savcılar, Thaçi'yi 1998-99'da UÇK komutanı sıfatıyla Sırbistan'a karşı savaşırken yaklaşık 100 kişiyi öldürmekle itham ediyor.