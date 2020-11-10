Belarus 2 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Belarus Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Minsk Büyükelçiliği'nde görevli 2 diplomatı, statülerine uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 'istenmeyen kişi' ilan etti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, yaptığı açıklamada, diplomat statüsüne uygun olmayan ve Belarus'ta bulunma gerekçeleriyle bağdaşmayan faaliyetleri nedeniyle İngiltere Büyükelçiliği'nin 2 diplomatının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini bildirdi.

Belarus basınında, 2 İngiliz diplomatın, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı ülkede izinsiz gösteriler düzenleyen muhalefet temsilcileriyle görüşmeler yaptığı ve gösterilerin dünya kamuoyuna duyurulması için destek verdikleri iddiaları yer almıştı.