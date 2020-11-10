Azerbaycan: Aliyev ve Erdoğan Karabağ’da ‘Türk-Rus barış gücü merkezinin’ kurulmasını görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin telefonda görüşerek Dağlık Karabağ ihtilafı ile ilgili durumu ve bölgede ‘Türk-Rus barışı gücü merkezinin kurulmasını’ ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ihtilafı ile ilgili durumu ve bölgede ‘Türk-Rus barışı gücü merkezinin kurulmasını’ ele aldıkları ifade edildi.

“Telefon görüşmesi sırasında taraflar, ateşkesi kontrol etmeye yönelik Türk-Rus barış gücü merkezinin kurulmasını takdir etti” denilen açıklamada, İlham Aliyev’in ayrıca Türk mevkidaşına siyasi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ettiği vurgulandı.

Erivan Karabağ’daki göreve Türk barış gücünün katılacağı bilgisini yalanladı

Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Sözcüsü Mane Gevorgyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Dağlık Karabağ'daki barış gücü görevine Türk askerlerin katılacağına dair sözlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Panarmenian adlı haber sitesine konuşan Gevorgyan, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Dağlık Karabağ'daki barışı gücü görevinin Türk askeri personelinin katılımıyla konuşlandırılacağına yönelik açıklaması gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü daha sonra Facebook sayfasından paylaşım yaparak, Ermenistan'ın doğusundaki Tavuş bölgesindeki bazı köylerin Azerbaycan'ın kontrolüne geçeceği bilgisinin de gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Aliyev, Dağlık Karabağ’da hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını, bunun yeni bir format olduğunu söylemişti.

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin görüşmeler kapsamında bölgede Türk güçlerinin de bulunacağı bir gözlem merkezi oluşturulmasının değerlendirilmekte olduğu, ancak merkezinin oluşturulmasına ilişkin ayrıntıların ayrı bir anlaşmanın konusu olduğunu, ayrıca söz konusu merkezin Karabağ’da değil, Azerbaycan topraklarında yer alacağı açıklamasını yapmıştı.