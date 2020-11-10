Azerbaycan Başsavcılığı düşürülen Rus helikopteri ile ilgili soruşturma başlatıldı

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan hava sahasında düşürülen Rus askeri helikopteri Mi-24 ile ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan hava sahasında düşürülen Rus askeri helikopteri Mi-24 ile ilgili “hizmette ihmalkarlık” maddesinden soruşturma başlatığını açıkladı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Azerbaycan Başsavcılığı derhal olayla ilgili soruşturma başlattı ve Başsavcı, olayın ayrıntılarının kapsamlı, eksiksiz ve objektif bir şekilde soruşturulması için ceza davası açtı” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, savcılık yetkilileri ve askeri uzmanların Rus helikopterinin düşürüldüğü roketatarı inceleyerek, ateş açan birimin personelini sorguladığı ve belgelere el koyduğu belirtildi.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, telefonla görüştüğü Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’u, düşürülen Mi-24 helikopterine ilişkin başlatılan ceza davasının ön soruşturması hakkında bilgilendirerek, olayda hayatını kaybeden iki Rus askeri için başsağlığı dileklerini iletti.

9 Kasım’da Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler, Ermenistan'ın Yerash yerleşim yerinin yakınlarında Rus yapımı bir Mi-24 helikopterini düşürmüştü. Olayda iki Rus pilot hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak özür dilemiş ve sorumluların cezalandırılacağı sözü vermişti.

Rus helikopterinin düşürülmesinden birkaç saat sonra Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Kremlin, Karabağ konusundaki anlaşmaya ilişkin çalışmaların helikopterin düşürülmesinden çok önce başladığını belirtti.