İngiltere'de salgında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 412 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 775'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 532 kişi hayatını kaybetti. Bu, 614 kişinin hayatını kaybettiği 12 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 49 bin 770'e ulaştı.

Bir günde 234 bin 79 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 34 milyon 158 bin 37 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 13 bin 617 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1268'inin yoğun bakımda olduğu açıklandı.